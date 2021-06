Speciale difesa: Germania, il generale Meyer prossimo comandante delle forze speciali dell'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il generale di brigata Ansgar Meyer a guidare il Comando forze speciali dell'esercito tedesco (Ksk) dal primo settembre prossimo. Ultimo comandante del contingente tedesco in Afghanistan, Meyer avvicenderà il generale di brigata Markus Kreitmayr, al comando del Ksk del 2018. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, è stato lo stesso Kreitmayr ad annunciare che lascerà l'incarico. Il generale diverrà direttore delle operazioni presso la sede di Bonn del Comando per la logistica delle Forze armate tedesche (Bundeswehr). Negli ultimi mesi, Kreitmayr è stato al centro delle polemiche. Da un lato, al generale è stato riconosciuto il merito di aver portato avanti con successo la riforma del Ksk che, avviata a giugno del 2020, era volta a epurare il reparto dall'estrema destra. Il processo si è concluso, con la decisione della ministra della Difesa, Annegret Kramp-Karrenbauer, di non sciogliere il Ksk. Dall'altro lato, Kreitmayr è stato severamente criticato per aver permesso ai propri sottoposti di restituire in forma anonima e senza incorrere in punizioni armi, esplosivi e munizioni sottratti senza autorizzazione dai depositi del Ksk, la cui sede è a Calw in Baden-Wuerttemberg. Per tale motivo, Kreitmayr è finito sotto inchiesta della Procura disciplinare militare e della procura di Tubinga. Mentre i magistrati militari hanno archiviato le indagini, proseguono quelle della giustizia civile. (Geb)