- Tutti i reparti speciali delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) saranno in futuro alle dipendenze di un unico direttore, con il grado di generale di brigata. È quanto deciso dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Il direttore per le forze speciali avrà sede al Comando operativo della Bundeswehr, presso Potsdam. (Geb)