Speciale difesa: caccia italiani, danesi e svedesi in volo per scortare bombardieri strategici russi sul Baltico

- Caccia italiani, danesi e svedesi sono decollati per scortare in otto ore di volo sul Mar Baltico due bombardieri strategici russi Tu-160. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "In alcune fasi del percorso, i bombardieri strategici russi sono stati accompagnati da caccia F-35 dell'Aeronautica militare italiana, F-16 dell'Aeronautica danese, Saab JAS 35 Gripen dell'Aeronautica svedese", si legge nel comunicato del ministero della Difesa della Federazione Russa. Nel volo sulle acque neutre i bombardieri russi erano accompagnati dal Su-35S delle Forze aerospaziali e da Su-27 dell'aviazione navale della Flotta baltica. "La durata del volo è stata di circa otto ore. Gli equipaggi dell'aviazione a lungo raggio sorvolano regolarmente le acque neutre dell'Artico, del Nord Atlantico, del Mar Nero, del Baltico e dell'Oceano Pacifico. Tutti i voli delle Forze aerospaziali russe sono effettuati in stretta conformità con le regole internazionali per l'uso dello spazio aereo", ha dichiarato il ministero della Difesa della Federazione Russa. (Rum)