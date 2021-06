Speciale difesa: Aliyev ed Erdogan siglano Dichiarazione di Shusha sull'alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Azerbaigian e Turchia, Ilham Aliyev e Recep Tayyip Erdogan, hanno firmato la Dichiarazione di Shusha sull'alleanza. Un documento dal significato politico e storico eccezionale, secondo quanto affermato dai due capi di Stato, che ritengono la dichiarazione - siglata nella città simbolo delle riconquiste azerbaigiane in Nagorno-Karabakh - un documento storico che aumenterà ulteriormente il ruolo e il peso regionale e internazionale dei due Paesi, nonché del coordinamento delle attività su questioni strategiche regionali e internazionali di comune interesse. La dichiarazione di Shusha definisce i meccanismi politici e giuridici per stabilire relazioni alleate tra i due Paesi, che perseguono l'indipendenza, la sovranità, l'integrità territoriale, l'inviolabilità dei confini internazionalmente riconosciuti, la non ingerenza negli affari interni degli Stati, e perseguono una politica estera indipendente mirata alla protezione e alla salvaguardia degli interessi nazionali. Il documento presta inoltre particolare attenzione alla promozione di attività coordinate e congiunte negli ambiti politico, militare e di sicurezza in termini di comuni interessi nazionali, e uno spazio è dedicato proprio alla necessità di modernizzare le Forze armate in conformità con i requisiti moderni, attuare misure volte a rafforzare le capacità di difesa e sicurezza militare e include anche regolari riunioni congiunte dei Consigli di sicurezza dei due Paesi. (Rum)