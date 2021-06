Volontariato: presentata candidatura a bene immateriale umanità Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata nella Sala Caduti di Nassirya del Senato la candidatura transnazionale del volontariato a bene immateriale dell'umanità Unesco. Sono 6,3 milioni i volontari attivi in Italia di cui 4,14 operativi in organizzazioni strutturati. Una rete sociale animata da un volontariato esteso. La candidatura è sostenuta da un comitato promotore che include diverse personalità del mondo del Terzo settore, del giornalismo e del volontariato, nonché il vicepresidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato. "Ringrazio sentitamente il Senato e in particolare il questore Senatore De Poli per la sensibilità dimostrata in questa particolare occasione – ha spiegato Emanuele Alecci, presidente di Padova Capitale europea del volontariato - . Questa candidatura che parte dal nostro Paese vuole essere innanzitutto l'occasione per avviare una grande campagna di promozione del volontariato in tutta Italia. In questo doloroso periodo di pandemia abbiamo capito ancora una volta l'importanza del volontariato. Proprio per questo riteniamo importante promuovere ancora di più i valori e la pratica del volontariato gratuito e disinteressato. La candidatura sarà transazionale e da subito continueremo ad avviare collaborazioni con le grandi reti europee di volontariato al fine di avviare congiuntamente la candidatura all'Unesco. Sarà compito di ogni Paese lavorare su un dossier che risponda al formulario previsto per le candidature immateriali all'Unesco. Il materiale predisposto da ogni Paese diverrà un unico documento che sarà consegnato all'Unesco a sostegno di questa simbolica, ma quanto mai attuale candidatura. Un lavoro che avrà bisogno di almeno 12 mesi di iniziative e di impegno per il Comitato Promotore e per quanti vorranno aiutarci in questa avventura".(com)