Italia-Svezia: ambasciatore Bjorklund a “Nova”, Recovery può dare nuovo slancio a relazioni bilaterali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al tema dell'Artico e della sicurezza regionale, Bjorklund ha rilevato come questi siano "quasi due facce della stessa moneta". "L'Artico c'è sempre stato e ha sempre avuto un ruolo importante per la Svezia. I cambiamenti degli ultimi 30 anni a livello regionale hanno portato a un ulteriore incremento di rilevanza per l'Artico, a partire dalle risorse energetiche. L'estrazione di idrocarburi dai giacimenti artici è stata a lungo considerata troppo costosa, ma ciò potrebbe cambiare nel futuro. Lo scioglimento dei ghiacci ha poi reso possibile la navigazione lungo il Passaggio a nord-est lungo le coste della Siberia, alternativa al transito per il Canale di Suez perché ridurrebbe i tempi di transito. Tutto ciò porta "a un cambiamento strategico", e per questo motivo "possiamo vedere gli ingenti investimenti militari della Russia" in infrastrutture sulle proprie coste settentrionali. "La posizione del governo svedese è la stessa di quello italiano, e credo di quasi tutti gli altri esecutivi europei: la regione dell'Artico non dovrebbe essere militarizzata, non possiamo accettare che un Paese metta la sua bandiera sul Polo Nord", ha detto Bjorklund. Non è pensabile che avvenga quanto visto nei secoli scorsi, ha proseguito l'ambasciatore svedese, secondo cui la regione artica "è un'area internazionale che dobbiamo condividere". In caso di una militarizzazione portata avanti da una singola nazione, "speriamo che si sia un equilibrio" fra potenze, ma l'obiettivo è mantenere un contesto pacifico nell'area. Il Consiglio artico, riunitosi a maggio scorso, "costituisce un forum che permette a Paesi con interessi diversi di confrontarsi", ha rilevato ancora Bjorklund. L'ambasciatore svedese ha definito "inaccettabili" le azioni del governo della Bielorussia, non ultimo il dirottamento del volo Ryanair fra Atene e Vilnius, lo scorso 23 maggio, e definendo "corretta" la scelta di imporre sanzioni contro Minsk. Sempre sul tema della sicurezza, Bjorklund ha poi sottolineato come gli sviluppi in Russia hanno portato il governo di Stoccolma a scegliere di rafforzare le proprie difese, "con ingenti investimenti". Negli ultimi anni Mosca ha del resto assunto un comportamento più aggressivo come rispetto all'Ucraina e alla Crimea, ha sottolineato l'ambasciatore. "Sfortunatamente in termini di sicurezza, quando si parla di Nord Europa, gli avvenimenti vanno nella direzione sbagliata. Una de-escalation sarebbe molto migliore, ma dobbiamo prendere atto della situazione. La Svezia non è un membro della Nato ma ha un'approfondita cooperazione con l'Alleanza e ha rafforzato le proprie capacità di difesa militare in risposta alla Russia", ha proseguito Bjorklund. (segue) (Frm)