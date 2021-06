Italia-Svezia: ambasciatore Bjorklund a “Nova”, Recovery può dare nuovo slancio a relazioni bilaterali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della sicurezza riguarda ormai anche il digitale e i rischi nelle infrastrutture di telecomunicazione, a partire dal 5G. "Si tratta di questioni molto complesse. Noi crediamo nel commercio libero, ma non possiamo nemmeno essere ingenui di fronte a tematiche relative alla sicurezza", ha spiegato l'ambasciatore, evidenziando "il conflitto" che si pone per le istituzioni di fronte al rischio di intrusione di attori esterni nelle infrastrutture cardine per il Paese. In merito alla partecipazione della compagnia cinese Huawei nei progetti per il 5G in Svezia, il governo e l'autorità competente non hanno ancora deciso. Anche sotto questi aspetti, secondo Bjorklund, è necessario avere una visione comune in Europa "per agire insieme". In Svezia è in fase di preparazione una nuova legislazione in materia, "che permetterà al governo di intervenire in maniera più efficace". La discussione su sicurezza e infrastrutture riguarda anche i porti, con la Russia che sta aumentando la propria presenza nel Mar Baltico, ha aggiunto il diplomatico. Per Bjorklund bisogna capire "cosa rientra nell'interesse strategico e cosa no", ciò che è "libero mercato e quello che non lo è", ma si tratta "di una difficile discussione ancora in corso, sia in Svezia, che in Italia e in Europa, in cui non bisogna essere ingenui", ha concluso l'ambasciatore. (Frm)