Commercio: Giorgetti, schierati contro chi fa contraffazione, nuova postura verso Cina potrà aiutare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è schierata contro chiunque faccia contraffazione: quando si accettano i principi del libero commercio a livello internazionale, allora si deve essere trasparenti, chiari e rispettosi delle regole. Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, durante l’inaugurazione della Casa dell’anticontraffazione attualmente in corso nella sede dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli a Roma. “Veniamo da un periodo in cui azioni politiche a livello commerciale hanno portato a risultati negativi per l’Italia, e il nuovo clima di relazioni emerso anche nell’ultimo G7, insieme ad una nuova postura internazionale e ad una solidarietà occidentale verso la grande potenza cinese, potrà sicuramente aiutare”, ha detto. (Ems)