Multiservizi: sindacati Roma, domani in piazza, Campidoglio fermi bando per servizio scolastico integrato

- Nell'apprendere della pubblicazione, da parte di Roma Capitale, di un avviso per aggiudicare in via d'urgenza la gestione del servizio scolastico integrato a partire dal primo agosto, i sindacati Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti, Uiltrasporti Roma e Lazio annunciano una protesta di piazza per domani e chiedono in una nota "un passo indietro immediato su questa prima decisione, nell'interesse del servizio reso, dei lavoratori che lo garantiscono e dei bambini che frequentano le scuole dell'infanzia e i nidi capitolini. Riteniamo impensabile che si proceda con l'esternalizzazione di servizi fondamentali per la cittadinanza e di pubblica utilità. I Iavoratori - prosegue la nota -, che da anni prestano la loro professionalità e dedizione a tutti questi servizi e alle scuole e ai bambini, per cui spesso diventano anche punti di riferimento, meritano un trattamento di trasparenza e di continuità occupazionale e salariale. Nella gestione dei servizi sono coinvolti i tremila lavoratori della Roma Multiservizi ed è inaccettabile che si perda anche un solo posto di lavoro. Vogliamo il ritiro del bando - concludono i sindacati - e la gestione diretta delle attività da parte del Comune di Roma perché rappresentano servizi pubblici essenziali per la cittadinanza". (Com)