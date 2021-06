Napoli 2021: Clemente, con Potere al popolo condividiamo idea di città dal basso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono entusiasta dell'appoggio di Potere al popolo. Condividiamo un'idea di città fatta dal basso dove sono diventati beni comuni importantissimi luoghi di mutualismo che hanno a cuore i più fragili. Guardiamo a un progetto che da Napoli alla Calabria possa essere un'alternativa di Paese". Lo ha detto la candidata sindaco di Napoli Alessandra Clemente nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc Targato Italia. "È la città che deve essere al centro - ha aggiunto l'assessore - Ho notato come l'offerta politica di Pd-M5s con il candidato Manfredi abbia scelto una giornata roboante ieri con Conte. Lo sponsor di un sindaco sono i cittadini e bisogna essere presenti. Questo è un metodo di lavoro che porterò avanti se i napoletani mi daranno l'onore di diventare sindaco. Ieri con la prima passeggiata alla Pignasecca ho avuto la possibilità di guardare negli occhi le persone". Sulle periferie l'assessore ai Giovani ha sottolineato: "Per me sarà importante essere in ogni quartiere, collegare le periferie. Voglio gruppi di lavoro che già stanno lavorando a progetti importanti: albero dei poveri e Centro Direzionale ad esempio. Sogno un progetto di città che possa avere più lungomare, fino a Napoli est. Impegni e progetti concreti per le periferie. Un piano trasporti che colleghi questi quartieri al centro e poi la grande esperienza della macchina amministrativa, una volta insediati non perderemo tempo per conoscere il territorio. Il sistema trasporti deve essere calato in una realtà metropolitana come quello sui rifiuti. Poi c'è la sicurezza con i controlli". Infine, Clemente ha concluso sulla partecipazione: "La prima cosa sarà essere presente nei quartieri, con decisioni condivise. È il metodo di coinvolgimento della città, degli investitori, dei settori produttivi. Come lavorare insieme nei prossimi 5 anni, me lo dice l'esperienza: dobbiamo arrivare più in alto possibile e noi siamo numeri uno. Dobbiamo rendere più facile la vita dei cittadini". (Ren)