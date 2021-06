Turismo: Garavaglia, su banca dati strutture ricettive siamo all’ultimo miglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le Regioni abbiamo chiuso l’accordo per la banca dati comune delle strutture ricettive: siamo all’ultimo miglio. Così il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, durante l’inaugurazione della Casa dell’anticontraffazione attualmente in corso nella sede dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli a Roma. “Una mappatura concreta delle strutture è fondamentale, anche per i controlli della Guardia di Finanza”, ha spiegato, sottolineando l’importanza di controllare i flussi turistici. “Si rischia una perdita di 80 mila posti di lavoro a causa della contraffazione: bisogna fare di più anche se facciamo già tanto”, ha aggiunto. (Ems)