Scuola: Zotta (Città metropolitana Roma), auguri a studenti per esami di maturità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Città metropolitana di Roma augura alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori impegnati negli esami di maturità un proficuo lavoro. L'impegno dei docenti, dei Dirigenti e di tutto il personale scolastico è stato fondamentale per il sostegno morale e didattico in questo anno appena trascorso. Auguri a tutti". Lo dichiara in una nota Teresa Zotta, vicesindaca e delegata alle Scuole di Città metropolitana di Roma.(Com)