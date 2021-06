Senato: Fede (M5s) eletto presidente commissione Diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina la commissione Diritti umani del Senato ha eletto presidente il senatore Giorgio Fede del Movimento 5 Stelle. Fede prende il posto della senatrice Stefania Pucciarelli, nominata sottosegretario alla Difesa del governo Draghi. "Oggi il primo pensiero è per Patrick Zaki - ha affermato Fede - un caso che la commissione sta seguendo sin dall’inizio grazie alla collega Michela Montevecchi. Oggi il giovane studente egiziano dell’Università di Bologna compie 30 anni e sta trascorrendo il suo secondo compleanno in carcere. Su iniziativa di Paola Binetti, vicepresidente della commissione diritti umani, decine di senatori hanno sottoscritto un biglietto di auguri al giovane con cui si ribadisce l’impegno perché possa concludere gli studi e sia restituito alla libertà e alla dignità". (com)