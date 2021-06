Roma: seguendo scia di sangue ritrovato coltello in un cassonetto, indagini al Portuense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si indaga a Roma sul ritrovamento di in un cassonetto di un sacchetto della spesa con all'interno un coltello insanguinato. Ad accorgersi della busta sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale in piazza Meucci dove, in prossimità di via Oderisi da Gubbio, la pattuglia del XI Gruppo Marconi, alle 8 circa, ha notato una copiosa macchia di sangue sul marciapiede. Seguendone la scia, gli agenti hanno scorto, all’ interno di un cassonetto dei rifiuti, la busta insanguinata con il coltello. Circoscritta immediatamente l’area, gli agenti hanno allertato il servizio di Polizia Scientifica della Polizia di Stato che ha avviato gli accertamenti del caso. (Rer)