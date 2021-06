Grecia: Covid, al via piattaforma per vaccinazione dai 18 ai 24 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' attiva da oggi in Grecia la piattaforma di prenotazione per la vaccinazione anti-Covid destinata alle persone di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Gli utenti avrà accesso ai vaccini mRNA Pfizer e Moderna e anche al vaccino monodose Johnson & Johnson. Non verranno offerti loro i vaccini AstraZeneca, che è stato vietato per i giovani dal Comitato nazionale per le vaccinazioni per via del rischio di problemi di scarsa coagulazione del sangue. Il segretario generale del ministero della Sanità per l'assistenza sanitaria di base, Marios Themistokleous, ha affermato che l'apertura della piattaforma a questa fascia di età significa che le dosi sono ora disponibili per l'intera popolazione adulta della Grecia che ha raggiunto nella giornata di lunedì le oltre 6,8 milioni di dosi di vaccini somministrate. (segue) (Gra)