Grecia: Covid, al via piattaforma per vaccinazione dai 18 ai 24 anni (2)

- Intanto in Grecia a partire dal 12 giugno sono entrati in vigore gli ulteriori allentamenti alle restrizioni imposte in Grecia a causa della pandemia di coronavirus. Il coprifuoco notturno è stato ridotto di un'ora e comincia ora dalle 1:30 per durare fino alle 5:00. Il primo luglio il provvedimento scadrà, se i dati epidemiologici lo consentiranno, come chiarito nei giorni scorsi dal viceministro per la Protezione civile e la gestione delle crisi greco, Nikos Hardalias. Sempre a partire dal 12 giugno è nuovamente consentita la musica nei caffè e nei ristoranti all'aperto, mentre i caffè e i ristoranti nelle gallerie ben ventilate potranno riaprire, ma solo quelli che hanno un'entrata e un'uscita separate. La capienza massima nei locali dal vivo è stata aumentata al 75 per cento dall'attuale 50 per cento per un pubblico fino a mille persone, al 70 per cento per un massimo di 5 mila persone, e al 65 per cento per locali che possono ospitare fino a 15 mila persone; qualsiasi luogo con più di 15 mila persone è consentito un massimo fisso di 10 mila partecipanti. Inoltre, il ministro ha osservato che le lezioni pratiche di medicina nelle università possono riprendere lunedì 14 giugno. (segue) (Gra)