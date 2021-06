Grecia: Covid, al via piattaforma per vaccinazione dai 18 ai 24 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco potrebbe rendere obbligatoria la vaccinazione contro il Covid-19 nel Paese per gli operatori sanitari e gli assistenti nelle case di cura, come chiarito nei giorni scorsi dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis durante un dibattito al Parlamento di Atene su un disegno di legge per la creazione di un certificato digitale Covid. Secondo Mitsotakis, gli sforzi del governo per convincere l'opinione pubblica sulla necessità di vaccinarsi saranno "presto" sostituiti dalla sua "posizione ufficiale" sulla vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario e i lavoratori nelle case di cura. "Il governo deciderà con sensibilità e una chiara priorità nella salute pubblica", ha spiegato il capo del governo. Come ricorda il quotidiano di Atene "Kathimerini", a metà maggio, i Vigili del fuoco della Grecia hanno annunciato che tutti i membri della sua unità speciale per i disastri (Emak) dovranno essere vaccinati contro il Covid-19, poiché devono essere pronti a viaggiare all'estero in qualsiasi momento per aiutare in zone colpite da disastri naturali in tutto il mondo. (segue) (Gra)