Grecia: Covid, al via piattaforma per vaccinazione dai 18 ai 24 anni (4)

- Il ministro dello Sviluppo economico greco, Adonis Georgiadis, ha detto lo scorso 7 giugno che la Grecia potrebbe presto introdurre dei privilegi per i cittadini vaccinati contro il Covid-19. Secondo Georgiadis, tali misure a beneficio dei cittadini vaccinati potranno essere introdotte solo quando le forniture dei sieri avranno superato di molto le richieste nel Paese. Secondo il ministro, ciò potrà avvenire tra due o tre settimane. Anche il vice ministro dell'Interno, Stelios Petsas, ha parlato di "privilegi speciali" per i vaccinati che potrebbero essere utilizzati come un incentivo per accelerare ulteriormente il programma delle vaccinazioni in Grecia. La Grecia ha raggiunto venerdì le oltre due milioni di persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Secondo il quotidiano "Kathimerini", se tutte le ultime prenotazioni andranno a buon fine, oltre il 25 per cento della popolazione greca avrà completato il ciclo vaccinale entro il 13 giugno. L'obiettivo del governo è che il 50 per cento dei cittadini abbia ricevuto almeno una dose entro la fine di giugno. (segue) (Gra)