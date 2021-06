Grecia: Covid, al via piattaforma per vaccinazione dai 18 ai 24 anni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre le autorità sanitarie della Grecia hanno iniziato nei giorni scorsi a somministrare i primi vaccini anti-Covi a migranti e richiedenti asilo presso le strutture di accoglienza del Paese. Nello specifico, sono iniziate le vaccinazioni sulle isole di Lesbo, Chio e Samo con il vaccino monodose di Johnson & Johnson. Il governo era stato criticato da diverse Ong a difesa dei diritti umani per la "lentezza" nell'includere i richiedenti asilo nel programma vaccinale nazionale, nonostante il sovraffollamento degli hotspot nelle isole dell'Egeo dove condizioni sanitarie sono scarse e il distanziamento sociale appare difficile da rispettare. Secondo l'Unhcr, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ci sono circa 12.100 richiedenti asilo su cinque isole greche e circa 9.400 di questi vivono nelle strutture di accoglienza ufficiali. Finora circa il 15 per cento delle persone nei campi per migranti ha espresso interesse a farsi vaccinare e circa il 30 per ha superato la malattia del Covid-19, ha riferito all'agenzia di stampa "Ana-Mpa" il segretario generale del ministero dell'Immigrazione Manos Logothetis. (segue) (Gra)