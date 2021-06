Contraffazione: Giorgetti, difenderci da norme che evolvono con interessi multinazionali straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello europeo è necessario attrezzarsi per difenderci rispetto a regole che evolvono sulla base degli interessi delle grandi multinazionali straniere, che non hanno interesse a difendere la specificità del prodotto di qualità italiano. Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, durante l’inaugurazione della Casa dell’anticontraffazione attualmente in corso nella sede dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli a Roma. “Stare al passo con le nuove sfide è sempre più difficile: una dimensione dove la nostra economia non può arrivare è quella della concorrenza di costo, mentre siamo particolarmente capaci nella strumentazione e nella capacità, in chiave repressiva, di contrastare i fenomeni di contraffazione”, ha detto.(Ems)