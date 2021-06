Polonia: ambasciatore Amati partecipa alla presentazione della fiera Emo Milano 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano in Polonia, Aldo Amati, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della fiera Emo Milano 2021. Lo rende noto la rappresentanza diplomatica a Varsavia attraverso un messaggio su Twitter. La fiera è un appuntamento espositivo per gli operatori dell'industria manifatturiera mondiale, che quest'anno si terrà dal 4 al 9 ottobre. "La Polonia è il quinto mercato di sbocco per i nostri macchinari", si legge nel messaggio, "con 143,5 milioni di euro nel 2020". "Il prossimo ottobre a Milano possiamo intensificare ulteriormente questa forte collaborazione", ha detto l'ambasciatore. (Vap)