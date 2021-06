Russia: sindaco di Mosca, drammatica la situazione Covid-19 nella capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione epidemiologica legata al Covid-19 a Mosca si sta sviluppando in maniera drammatica, più di 12 mila persone sono ricoverati in ospedale. Lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa, Sergej Sobjanin, in un post sul suo blog personale. "La situazione legata al coronavirus continua a evolversi drammaticamente. Più di 12 mila persone con vari livelli di gravità sono negli ospedali. In termini di morbilità, siamo già al livello dei picchi dello scorso anno", ha affermato il sindaco di Mosca. (Rum)