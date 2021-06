Lavoro: de Bertoldi (Fd'I), governo agisca a tutela dei lavoratori Silvelox

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver interrogato il ministro Orlando sulla vicenda dell'azienda trentina Silvelox, condannata per aver utilizzato agevolazioni contributive nei confronti di alcuni dipendenti non riconosciute dall'INPS, determinando a carico della stessa un obbligo di pagamento superiore al milione di euro, mi sarei aspettato un intervento diretto da parte del Governo per risolvere tale incredibile situazione". Lo afferma, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia Andrea de Bertoldi, segretario della commissione Finanze. "Ritengo positive tuttavia le dichiarazioni del sottosegretario Tiziana Nisi, la quale esprime condivisione sulle preoccupazioni e considerazioni da me espresse, anche in funzione dei problemi occupazionali che emergerebbero da una possibile crisi aziendale se venissero disconosciute le predette agevolazioni contributive. Motivo per cui - prosegue - mi attiverò per presentare già nelle prossime settimane un emendamento al primo decreto utile al fine di risolvere il problema per tutte le imprese nazionali in tale condizione, e garantire la continuità imprenditoriale all'impresa trentina. Si dovrà infatti prevedere che le agevolazioni, come quelle previste dal Jobs act, possano riferirsi pure a quelle imprese in stato di crisi, e con lavoratori in cassa integrazione o comunque fruenti degli ammortizzatori sociali, nel momento in cui si determinano le condizioni per una ripresa e un rilancio dell'azienda stessa, come appunto è accaduto nel 2015 con la Silvelox. Il nostro Paese non può permettere che interpretazioni letterali e formali di una norma possono mandare in crisi un'impresa operativa ed in salute, e tantomeno si può accettare che sia lo Stato, o le proprie espressioni istituzionali, a determinarne la morte", conclude de Bertoldi. (com)