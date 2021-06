Fisco: Fratoianni (Si) su patrimoniale, destra non difenda solo ricchi e potenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noto una certa agitazione scomposta a destra sulla patrimoniale: continuano a fare dichiarazioni contro la nostra Next Generation tax ma non entrano mai nel merito. Non spiegano e non rispondono alle obiezioni di merito. Sanno solo urlare che vogliamo mettere le mani in tasca degli 'italiani', che siamo radical chic, che odiamo chi ha fatto i sacrifici per la propria casa e altre fesserie del genere. Tutte bugie, che nascondono una palese verità: 'gli italiani' non sono tutti e tutte uguali". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "Avere tre lussuose ville, 10 palazzine nei luoghi più esclusivi del Paese e milioni di euro investiti in azioni - prosegue - non è come avere 50 metri quadri in periferia, una casa ereditata e 10 mila euro nel conto corrente. Noi proponiamo di fare una cosa semplice: far pagare chi ha di più per aiutare i giovani delle famiglie più modeste e del ceto-medio a costruirsi un futuro migliore garantendo a tutti un percorso d'istruzione - dall'asilo all'Università - davvero gratuito". (segue) (Com)