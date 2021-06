Brasile: oggi riunione Banca centrale, atteso nuovo aumento del tasso di sconto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Brasile (Bc) si riunisce oggi per fissare il nuovo tasso di sconto (Selic). L'attesa di analisti e media è di un nuovo ritocco al rialzo, dall'attuale 3,5 per cento all'anno, misura resa necessaria dal continuo riscaldamento dei prezzi. I mercati finanziari, secondo la più recente indagine della stessa autorità monetaria, prevedono un rialzo di 75 punti base, portando il valore al 4,25 per cento, ma non mancano ipotesi su un balzo secco al 4,5 per cento. La decisione, che verrà comunicata a partire dalle 18 (ore locali, le 23 in Italia), dovrà tener conto dell'aumento dell'inflazione a maggio dell'8,06 per cento su anno, ben oltre i margini di tolleranza (2,25-5,25 per cento) fissati dalla Bc sull'obiettivo del 3,75 per cento annuo. (segue) (Brb)