Sicurezza: firmata lettera d’intenti per rafforzare cooperazione di polizia Italia-Aseanpol

- Il segretario generale della Farnesina, ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha partecipato oggi alla cerimonia di firma di una lettera d’intenti per il rafforzamento della cooperazione di polizia tra il ministero dell’Interno e Aseanpol. All’evento hanno preso parte il capo della Polizia, prefetto Lamberto Giannini, e il direttore esecutivo di Aseanpol, Dac Jim Wee. Lo prende noto la Farnesina attraverso un comunicato stampa. Vale la pena ricordare che “Aesean” è l’acronomico di Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. “Si tratta di un risultato importante reso possibile anche grazie al lavoro della diplomazia italiana, da tempo impegnata a rafforzare presenza, visibilità e prestigio del nostro Paese nella regione dell’Indo-Pacifico. Con la firma odierna, l’Italia si conferma un interlocutore di primo piano anche nel settore securitario nel sud est asiatico. Si tratta di un ambito in cui portiamo esperienze e buone pratiche sviluppate in decenni di attività di mantenimento della pace, contrasto al terrorismo e all’illegalità, condotte con successo in numerosi scenari internazionali”, spiega il ministero degli Esteri. (Com)