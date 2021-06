Pil: Giorgetti, sono positivo, previsioni possono migliorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono positivo: per la prima volta le previsioni possono vedere un miglioramento. Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, durante l’inaugurazione della Casa dell’anticontraffazione attualmente in corso nella sede dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli a Roma. “Sarà fondamentale il proseguimento della campagna vaccinale: ovviamente ci sarà un problema di crescita non omogenea, con settori che andranno meglio e altri che invece faranno fatica, e per questo dobbiamo identificare meccanismi che sostengano il mercato del lavoro”, ha spiegato, facendo l’esempio del comparto automobilistico, in cui l’avvento delle auto elettriche comporterà un calo della domanda di lavoro. “Abbiamo fatto un tavolo con Stellantis: le vetture elettriche impiegheranno la metà del personale, mentre in altri settori ci sarà maggiore necessità di manodopera”, ha detto. (Ems)