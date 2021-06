Spagna: Sanchez, i popolari usano il sovrano, la Costituzione e la bandiera per dividere cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) usa il re, la Costituzione e la bandiera "per dividere gli spagnoli". Lo ha affermato il primo ministro, Pedro Sanchez, nel corso del suo intervento al Congresso dei deputati (la Camera bassa del Parlamento) nel difendersi dalle critiche in merito alla imminente concessione dell'indulto agli indipendentisti catalani per il referendum illegale del 2017. Alludendo alla manifestazione dello scorso fine settimana contro gli indulti in piazza Colon a Madrid che ha visto la partecipazione del Pp, di Vox e di Ciudadanos, Sanchez ha rimproverato i popolari di essere "molto attivi nell'unità della Spagna" ma quando sono al governo sono molto indolenti nella difesa dell'integrità territoriale". Il premier, infatti, ha ricordato che quando in Catalogna è stato organizzato il referendum di autodeterminazione, il governo del paese era guidato dal popolare, Mariano Rajoy. "Non useremo né la Costituzione né la bandiera della Spagna né l'integrità territoriale né la monarchia parlamentare per dividere gli spagnoli come fate voi", ha concluso il premier. (segue) (Spm)