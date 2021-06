Spagna: Sanchez, i popolari usano il sovrano, la Costituzione e la bandiera per dividere cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Pp, Pablo Casado, si è scagliato contro Sanchez per la "metamorfosi" che ha subito in soli due anni: dal rifiutare l'indulto in campagna elettorale a volerla concedere ora in quanto dipende dall'appoggio di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), del neo presidente, Pere Aragones. Per il leader popolare, Sachez ha tradito le sue promesse considera che "la legge è punizione, lo Stato di diritto è vendetta, la Costituzione è vendetta, dare un colpo di stato è concordia, rompere l'uguaglianza degli spagnoli è coesistenza e rompere l'unità della Spagna è riunione". Dura accusa sono state mosse anche da Ines Arrimadas, presidente del partito di ispirazione liberale Ciudadanos, affermando che "il sanchismo consiste nello svuotare il Partito socialista di principi e morale per riempirlo di istinto di sopravvivenza". (Spm)