Moldova: ministro della Salute, preoccupati da ritmo delle vaccinazioni anti Covid

- Sebbene la Moldova abbia molte più dosi di vaccino anti Covid rispetto all'inizio della campagna vaccinale, l'interesse della popolazione per l'immunizzazione sta diminuendo. Lo ha detto il ministro ad interim della Salute moldavo, Tatiana Zatic, parlando all'emittente televisiva pubblica del Paese. "Siamo preoccupati per il ritmo della vaccinazione vaccinazione nel Paese. Ogni giorno, il numero di persone che ricevono il richiamo è molto più alto del numero di persone che ricevono la prima dose. Registriamo 14 mila vaccini al giorno per la seconda dose e solo 2 mila per la prima dose. Ciò significa che c'è, ancora una volta, una certa riluttanza da parte della popolazione a farsi vaccinare. Il sistema può farcela, può vaccinare un gran numero di persone, tutto ciò che resta è che le persone lo vogliano", ha detto Zatic. (segue) (Rob)