Moldova: ministro della Salute, preoccupati da ritmo delle vaccinazioni anti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati ufficiali, il tasso di immunizzazione in Moldova è di poco superiore all'11 per cento. Secondo il ministero della Salute, del Lavoro e della Protezione sociale di Chisinau, negli ultimi sette giorni sono state somministrate 60 mila dosi di vaccino, e in totale, dall'inizio della campagna di immunizzazione, oltre 500 mila dosi. Oltre l'82 per cento degli operatori sanitari è stato vaccinato contro il Covid-19, il che ha contribuito a una diminuzione del 90 per cento del tasso di contagio tra di loro. (Rob)