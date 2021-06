Armenia: tribunale condanna nipote ex presidente Sargsyan a 5 anni e mezzo di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Erevan ha condannato Narek Sargsyan, nipote dell'ex presidente Serzh Sargsyan, a cinque anni e mezzo di carcere per possesso illegale di armi, frode e rapimento. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik Armenia”. "Sargsyan è stato condannato a cinque anni e mezzo di carcere. Il giudice Vahe Misakyan ha letto il verdetto durante l'udienza di mercoledì", si legge nella dichiarazione. Visto il periodo di detenzione dell'imputato già intercorso dal suo arresto, Sargsyan passerà ancora tre anni e mezzo di carcere. Lo scorso dicembre, Narek Sargsyan si è dichiarato colpevole e ha chiesto il rito abbreviato per valutare il suo caso. Sargsyan è stato inserito nella lista dei ricercati nell'ambito di un procedimento penale per possesso di armi, droga e frode, ed è anche stato accusato in base all'articolo del codice penale "sequestro di persona". In precedenza è stato riferito che Sargsyan è stato individuato a Praga con un falso passaporto guatemalteco. Il tribunale di Praga e il ministero della Giustizia ceco hanno disposto la sua estradizione in Armenia. (Rum)