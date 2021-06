Vietnam: autorità impongono tassa anti-dumping su zucchero importato dalla Thailandia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto Sansern Samalapa, viceministro del Commercio della Thailandia, ha detto che l'ambasciata thailandese in Vietnam avrebbe presentato un'obiezione e chiesto alle autorità locali di aprire un'altra indagine “per confermare che non abbiamo fatto dumping sul mercato e per chiedere di diminuire la tassa". Il Vietnam ha rimosso i dazi sull'importazione di zucchero proveniente dai paesi del sud-est asiatico nel 2020, in conformità con l'accordo dell’Associazione delle nazioni del Sudest asiatico (Asean) sul commercio di beni. Tuttavia, le disposizioni permettono all’Asean di imporre dazi all'importazione per proteggere i diritti e gli interessi delle loro industrie nazionali contro i comportamenti anticoncorrenziali. (Fim)