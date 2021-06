Kosovo-Serbia: dialogo mediato dall'Ue riprende oggi con incontro Kurti-Vucic a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi a Bruxelles una nuova tappa del dialogo tra Pristina e Belgrado mediato dall'Unione europea. Quello di oggi nella capitale belga sarà il primo incontro diretto tra il premier kosovaro Albin Kurti e il presidente serbo Aleksandar Vucic. La tappa del dialogo tra Kosovo e Serbia si svolge alla presenza dell'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell e dell'inviato speciale dell'Ue per i Balcani, Miroslav Lajcak. "I partiti politici del Kosovo devono trovare un consenso riguardo il dialogo con la Serbia", ha dichiarato nei giorni scorsi Kurti, intervenendo in Parlamento a Pristina in vista dell'incontro del dialogo mediato dall'Ue. "Il riconoscimento della realtà di un Kosovo indipendente da parte della Serbia, l'ammissione da parte della Serbia dei crimini di guerra contro il Kosovo, l'uguaglianza dei rappresentanti e mettere i cittadini come primi e ultimi beneficiari, sono i nostri principi guida nel dialogo", ha dichiarato Kurti. Secondo il premier kosovaro, è importante dall'inizio, che tutte le parti coinvolte nella discussione, scelgano i componenti del processo in modo da garantire la convergenza verso l'obiettivo finale. Kurti ha evidenziato infine l'esigenza del reciproco riconoscimento tra Kosovo e Serbia, così come di quello di Pristina da parte degli ultimi cinque Stati membri mancanti; il Paese dovrà inoltre entrare a far parte delle Nazioni Unite. (segue) (Alt)