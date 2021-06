Serbia-Kosovo: Brnabic, tappa odierna del dialogo è un "compito difficile" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha detto di aspettarsi che "Pristina continui il suo spettacolo" nella tappa odierna di dialogo che si tiene a Bruxelles. In un intervento per l'emittente "Tv Pink", Vucic ha osservato che le autorità kosovare "non sono essenzialmente interessate al dialogo", ma piuttosto alle elezioni locali indette in Kosovo per ottobre. "Sono interessati a vincere le elezioni e agiranno di conseguenza, come se non ci fosse il dialogo. Vorranno essere alla pari, come se fossimo due Stati. Poiché è impossibile, posso ascoltare e sorridere di tutto ciò", ha dichiarato Vucic. (Seb)