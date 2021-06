© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Kosovo: Borrell accoglie Vucic e Kurti, Ue interessata a rapidi progressi - L'Unione europea ha interesse a vedere rapidi progressi tra Serbia e Kosovo in modo tale da lasciare il passato alle spalle e raggiungere un accordo completo e giuridicamente vincolante sulla normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia, rendendo il futuro europeo una realtà. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, prima di iniziare la riunione. "Oggi, insieme al rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ospiteremo un nuovo incontro del dialogo ad alto livello tra Belgrado e Pristina. Sono lieto che accada nello stesso momento in cui l'Unione europea incontrerà il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden qui a Bruxelles. Ancora una volta, è un piacere incontrarsi a Bruxelles, per accogliere il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, non molto tempo dopo le loro visite bilaterali a Bruxelles alla fine di aprile. Allora, in quel momento, ho incoraggiato sia a proseguire senza indugi con gli incontri del Dialogo sia con l'obiettivo di produrre risultati, nonostante tutte le difficoltà esistenti", ha dichiarato. (segue) (Res)