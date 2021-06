Serbia: Vucic al premier Kurti, non riconosceremo mai il Kosovo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente si è poi detto "molto preoccupato" per la sicurezza dei serbi del Kosovo. "Ho visto quanta irresponsabilità dovremo affrontare in futuro, non perché qualcuno sia troppo forte, ma perché è molto incontrollabile. Andremo avanti con il dialogo, siamo pronti ad accettare ogni data. Per noi non c'è niente di più importante che garantire la sicurezza e l'incolumità della nostra gente in Kosovo e rispettare tutto ciò che è stato firmato finora", ha detto Vucic. "Quello che hanno fatto è stato un tentativo di terminare il dialogo, di farci lasciare la stanza con rabbia dopo le loro parole e di non farci tornare mai più, ma non l'abbiamo fatto. Continueremo a lavorare sul dialogo", ha concluso il presidente serbo aggiungendo che i rappresentanti dell'Ue si sono comportati correttamente nel corso dell'incontro. "Soprattutto Borrell, ha capito tutto dal primo momento", ha osservato infine Vucic aggiungendo di essere sicuro che Borrell trasmetterà al presidente Usa Joe Biden tutto quanto è accaduto "in modo corretto e preciso". (Seb)