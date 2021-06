Kosovo-Serbia: premier Kurti dopo dialogo, avanzato 4 nuove proposte a Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha ancora in mente "vecchie idee" in merito al dialogo con il Kosovo, "per questo abbiamo avanzato quattro nuove proposte". Lo afferma il premier kosovaro Albin Kurti al termine della tappa di dialogo tra Belgrado e Pristina ai massimi livelli a cui ha preso parte il presidente serbo Aleksandar Vucic. In un post su Facebook, Kurti ha affermato di non essere d'accordo sull'agenda del dialogo e ha presentato quindi quattro nuove proposte. "Abbiamo espresso la nostra posizione e le nostre critiche sugli accordi fin qui raggiunti. Abbiamo anche espresso la nostra disponibilità per un dialogo costruttivo sul riconoscimento reciproco. Il prossimo incontro si terrà prima della pausa estiva, che inizia il 25 luglio", ha scritto Kurti. Il capo del governo ha poi elencato le proposte che ha fatto oggi alla controparte serba sotto la mediazione dell'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell e del rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak: "Sei paesi dei Balcani occidentali passeranno dal Cefta (Accordo centroeuropeo di libero scambio) al Sefta (Accordo di libero scambio dell'Europa sudorientale) secondo il modello Etsa-See, vale a dire l'accordo che Liechtenstein, Norvegia e Islanda hanno con l'Ue. Il Kosovo e la Serbia firmeranno immediatamente un accordo di pace congiunto impegnandosi a non attaccarsi a vicenda. Questo è importante ora più che mai, un giorno dopo il vertice Nato di Bruxelles e un messaggio unanime dopo l'incontro". Terzo punto, "dopo il riconoscimento reciproco tra la Repubblica del Kosovo e la Repubblica di Serbia, entrambi i nostri Paesi avranno reciprocità reciproca, inclusa la questione delle minoranze. Quindi, i serbi in Kosovo possono avere il loro Consiglio nazionale come il modello degli albanesi e dei bosgnacchi in Serbia", ha chiarito Kurti. (segue) (Alt)