Serbia-Kosovo: Lajcak su tappa dialogo, oggi abbiamo iniziato un nuovo capitolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tappa odierna del dialogo Belgrado-Pristina a Bruxelles ha rappresentato l'apertura di un nuovo capitolo del processo di normalizzazione fra le due parti. Lo ha dichiarato l'inviato dell'Unione europea per il dialogo, Miroslav Lajcak, secondo una nota diramata dal Servizio di azione esterna dell'Ue. "Oggi, dopo nove mesi, è proseguito il dialogo ad alto livello Belgrado-Pristina. Abbiamo iniziato un nuovo capitolo, poiché questo è stato il primo incontro con Albin Kurti come primo ministro del Kosovo. Non è stato un incontro facile, ma era importante che accadesse", ha dichiarato Lajcak, presente alla tappa odierna insieme all'Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell. Kurti e Vucic, secondo Lajcak, hanno avuto uno scambio molto aperto e franco su ciò che ciascuno desidera dal dialogo. (segue) (Beb)