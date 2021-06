Kosovo: prorogato di un anno mandato della missione Eulex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo Vjosa Osmani ha annunciato nella serata di ieri una proroga di un anno del mandato della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, Eulex. Secondo quanto riferito dalla presidenza di Pristina in una dichiarazione, la proroga è stata effettuata a seguito di uno scambio di lettere tra Osmani e l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell. Nella sua lettera indirizzata a Borrell, Osmani ha scritto che Eulex avrà un mandato tecnico, senza poteri esecutivi basati solo su monitoraggio e consulenza, sulla base dello scambio di lettere del 2018 e delle richieste presentate dal presidente Osmani nella lettera inviata il 14 giugno. Il mandato è stato prorogato fino al 14 giugno 2022, con una possibile proroga per un ulteriore anno dopo la revisione positiva del mandato della missione da parte del presidente del Kosovo. Nella sua lettera Osmani ha affermato che le istituzioni del Kosovo rimangono impegnate a garantire lo stato di diritto, l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'Accordo di associazione di stabilizzazione (Asa) e l'ulteriore avanzamento della cooperazione tra il Kosovo e l'Unione europea. (Alt)