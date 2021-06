Azerbaigian-Armenia: nuove schermaglie dopo visita di Erdogan a Shusha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è competenza del ministero degli Esteri armeno commentare le visita di leader di Paesi vicini in Azerbaigian. Così la portavoce del ministero degli Esteri azerbaigiano, Leyla Abdullayeva, ha risposto alla nota del dicastero armeno che ieri parlava della visita del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a Shusha definendola come una tappa in dei territori occupati. "Dato che attualmente non esiste una leadership nel ministero degli Esteri armeno, vorremmo portare all'attenzione di coloro che rimangono in questo dicastero e di coloro che hanno preparato questa dichiarazione che il nostro Paese non può occupare i suoi territori, solo liberarli”, ha detto Abdullayeva. “Come risultato della guerra di 44 giorni, l'Azerbaigian ha liberato le sue terre dall'occupazione e ha ripristinato la sua integrità territoriale”, ha aggiunto la portavoce. “Raccomandiamo al ministero degli Esteri armeno di prendere conoscenza con le dichiarazioni congiunte firmate dai leader di Azerbaigian, Armenia e Russia e di adottare misure per attuare tali dichiarazioni. L'Armenia dovrebbe agire sulla base della situazione reale, non sulle illusioni. La Dichiarazione congiunta firmata dai presidenti dell'Azerbaigian e della Turchia a Shusha mira a promuovere la pace e la sicurezza, nuove opportunità di cooperazione", ha affermato la portavoce. (Rum)