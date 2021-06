Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaCOMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla inaugurazione della nuova sede dell'Inps nel Rinnovato Palazzo Missori - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Piazza Missori, 10 (ore 11)REGIONEConvegno per celebrare la “Giornata della Trasparenza 2021”. All'appuntamento prendono parte il presidente della Giunta, Attilio Fontana (che apre i lavori alle ore 9) e quello del Consiglio regionale, Alessandro Fermi (che li chiude alle ore 13:30).diretta streaming da Palazzo Lombardia, Piazza città di Lombardia 1 (ore 9)L'assessore regionale alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione, Riccardo De Corato, si unisce al flash mob di protesta dei tassisti milanesi contro l'adescamento negli aeroporti.zona arrivi dell'aeroporto di Linate, piano terra, uscita porta 5. (ore 11)L'assessore regionale Massimo Sertori (Enti Locali, Montagna, Piccoli Comuni e Programmazione negoziata), visita il cantiere del ponte tibetano di Dossena e, successivamente, le Miniere. Ad accompagnare l'assessore Sertori, il sindaco del Comune di Dossena nonché vicepresidente della Comunità Montana Valle Brembana, Fabio Bonzi, e gli assessori regionali bergamaschi, Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile) e Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda). Nel pomeriggio, l'assessore Massimo Sertori si sposta a Zogno, presso la sede della Comunità Montana Valle Brembana, per un momento di ascolto con i sindaci. Il programma della giornata è il seguente: incontro presso il Comune di Dossena via Chiesa, 6 (ore 11); visita al “Tiro a volo” (punto di partenza/arrivo del ponte) in via Orobica (ore 11.30); visita alle Miniere in località Paglio (ore 12)Conferenza stampa del Partito Democratico della Lombardia, con il gruppo regionale e la delegazione italiana dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, per presentare una campagna di comunicazione sulla riforma della sanità lombarda e le ricadute del Recovery plan sulla nostra regione.Sono presenti il segretario regionale Vinicio Peluffo, il capo delegazione Pd al Parlamento europeo Brando Benifei, gli eurodeputati Patrizia Toia e Pierfrancesco Majorino e il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Fabio Pizzul.Palazzo Pirelli, sala Fiorella Ghilardotti, 5° piano, via Filzi, 22 on in streaming (ore 11.30)Conferenza stampa del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme all'assessore regionale all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala, coordinatore del tavolo territoriale di Monza, per illustrare il Master Plan di Villa Reale e parco di Monza. Intervengono anche Dario Allevi, sindaco di Monza e Alessandro Leon (Cles), capofila del team di progettisti vincitore della gara per la redazione del Masterplan.Palazzo Pirelli, Sala Pirelli, primo piano, via Fabio Filzi, 22 (ore 12.30)L'assessore regionale ai Giovani, allo Sviluppo Città metropolitana e alla Comunicazione Stefano Bolognini è a Pavia in occasione della seconda tappa del tour “Generazione Lombardia”.Punto stampa presso Campus Aquae, via Cascinazza, 29 Pavia (ore 16.30)VARIEConvegno, sul tema “Sinergie di solidarietà per una rinascita comune”. Partecipano: il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico; il ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini; il sindaco di Milano, Giuseppe Sala; l'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli ; il vicario generale dell'Arcidiocesi di Milano, monsignor Franco Agnesi e il presidente della Caritas ambrosiana, Luciano Gualzetti. Nel corso del convegno il direttore di Caritas Ambrosiana firmerà con il direttore regionale dell'Inps, Giovanni di Monte, e il direttore del Coordinamento metropolitano di Milano, Michele Salomone, la convenzione "INPS per tutti – Rete Agile di Welfare".Palazzo Missori, piazza Giuseppe Missori, 10 o diretta streaming (ore 10:45)Uniminnova, “dalla conoscenza il futuro”. Partecipano, tra gli altri, Elio Franzini Rettore dell'Università degli Studi di Milano; Luca Solari Presidente, Fondazione UNIMI e Direttore, Scuola di Giornalismo “Walter Tobagi”diretta streaming (ore 10:30) (Rem)