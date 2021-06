Egitto-Qatar: il presidente Al Sisi invita l'emiro Tamim a visitare il Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sceicco Tamim bin Hamad al Thani, emiro del Qatar, ha ricevuto ieri il ministro degli Affari esteri egiziano, Sameh Shoukry, durante la visita di quest’ultimo a Doha, dove si è recato per prendere parte a una sessione della Lega araba. L'ambasciatore Ahmed Hafez, portavoce ufficiale del ministero degli Affari esteri, ha dichiarato che il ministro ha consegnato all'emiro una lettera di Al Sisi che “esprime l'importanza di continuare la consultazione” tra i due Paesi “per far avanzare le relazioni a una fase successiva”, auspicando "il proseguimento dei passi reciproci con l'obiettivo di riprendere i vari meccanismi di cooperazione bilaterale, in linea con i progressi tangibili e la volontà di risolvere tutte le questioni in sospeso nel quadro di quanto stipulato nella Dichiarazione di Al-Ula”. Il ministro degli Esteri ha inoltre trasmesso l'invito del presidente Al Sisi all'emiro del Qatar a visitare l'Egitto nella prima occasione possibile. (Res)