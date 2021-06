Covid: von der Leyen, prima di partire ho ricevuto il mio certificato digitale Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha scaricato il suo certificato digitale Covid dell'Ue prima di partire per visitare, da oggi a venerdì, cinque Paesi dell'Unione europea e portare loro le valutazioni dell'esecutivo europeo ai rispettivi piani nazionali di ripresa e resilienza. "Oggi inizio il mio giro per il Next Generation Eu. Ho scaricato il mio Certificato digitale Covid dell'Ue emesso dal Belgio e spero che possa essere verificato in tutti i Paesi che visiterò, sono curiosa di vedere come funzionerà", ha scritto su Twitter. Von der Leyen ha spiegato che il certificato sarà "applicabile dal primo luglio in poi, ma gli Stati membri possono iscriversi prima, volontariamente. E così ha fatto il Belgio che da oggi ci permette di viaggiare con il certificato e rilascia i certificati", ha spiegato mostrando in un video il suo certificato. "Questo è il mio. E ognuno che sia pienamente vaccinato, abbia un test negativo o sia guarito dal Covid può ricevere il certificato", ha aggiunto. "Ora abbiamo 15 Paesi che sono collegati e dal primo luglio tutti i Paesi devono applicare il certificato", ha sottolineato. (Beb)