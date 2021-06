Romania: Parlamento boccia i rapporti degli ultimi tre anni su attività del Difensore civico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori e i deputati di Bucarest hanno bocciato in seduta congiunta i rapporti sulle attività del Difensore civico, Renate Weber, degli ultimi tre anni. Lo riferisce l'agenzia 'informazione romena "Agerpres". Il presidente della Camera dei deputati, il liberale Ludovic Orban, ha dichiarato che, in seguito a questa decisione, la coalizione governativa solleciterà la rimozione dall'incarico di Weber, in una nuova seduta del Parlamento. Nominata due anni fa, durante il governo del Partito socialdemocratico (Psd), Weber è stata più volte accusata dall'attuale maggioranza di centrodestra di schierarsi al fianco dei socialdemocratici e di aver sabotato nel 2020 gli sforzi del governo di contrastare la pandemia. Il deputato Gabriel Zetea ha annunciato che i socialdemocratici potrebbero rivolgersi alla Corte costituzionale. (Rob)