Regno Unito: Camera dei comuni al voto per estensione restrizioni anti Covid

- La Camera dei comuni britannica voterà nel pomeriggio di oggi per l'estensione dei poteri di emergenza del governo legati alla pandemia per quattro settimane, a causa del crescente aumento dei casi di Covid-19 per via della cosiddetta variante Delta. Il primo ministro Boris Johnson ha annunciato nella giornata di lunedì che il prolungamento delle restrizioni, che dovevano originariamente terminare il 21 giugno, permetterà la vaccinazione di un numero maggiore di persone per rallentare la diffusione della variante. Il partito laburista, all'opposizione, dovrebbe sostenere la decisione del governo, e votare in favore del provvedimento, che dovrebbe passare senza troppi patemi. La principale accusa mossa dal Labour tuttavia è che il governo avrebbe "lasciato entrare dalla porta principale" nel Paese pericolose varianti attraverso cronici ritardi nella chiusura delle frontiere e inefficaci politiche di blocco dei voli. Un certo numero di parlamentari conservatori ha invece espresso perplessità sull'estensione delle misure restrittive e dei poteri di emergenza del governo, e potrebbe votare contro il provvedimento. (Rel)