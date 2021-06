Roma: lite a Tor San Lorenzo finisce a coltellate, denunciato 38enne di Ardea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 38enne di Ardea è stato denunciato per lesioni personali aggravate. L’uomo è stato rintracciato nel corso di ricerche fatte dai carabinieri dopo un accoltellamento avvenuto ieri pomeriggio a Roma nel quartiere di Tor San Lorenzo dove un 52enne romano è stato soccorso per una profonda, ma per fortuna non grave, ferita lacero contusa all’addome. I due, nel corso di una lite sono venuti alle mani e il 38enne ha impugnato un’arma bianca, un coltello o forse un taglierino, con cui ha colpito il contendente. Si è poi allontanato mentre il ferito veniva trasportato in elicottero al San Camillo. I militari della stazione di San Lorenzo lo hanno rintracciato in un bar poco distante dal luogo dello svolgimento dei fatti e lo hanno denunciato.(Rer)