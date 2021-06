Marocco: gli Emirati rinnovano l’appoggio alla sovranità di Rabat sul Sahara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno ribadito davanti alle Nazioni Unite il loro pieno sostegno alla sovranità del Marocco sul Sahara, nonché a "tutte le misure adottate per difendere la sua integrità territoriale e proteggere i suoi cittadini". Il rappresentante degli Emirati Arabi Uniti a New York, riferisce l’agenzia di stampa ufficiale marocchina “Map”, ha affermato che gli Emirati Arabi Uniti "sostengono l'iniziativa dell'autonomia nel quadro della sovranità e dell'integrità territoriale del Marocco come soluzione conforme al diritto internazionale, alla Carta delle Nazioni Unite e alle risoluzioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza". (Mar)