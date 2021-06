Recovery: Fontana, alleggerire procedure burocrazia per evitare rischio di perdere i fondi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando le procedure sono troppo complesse e farraginose, oltre a rallentare la pubblica amministrazione rischiano di favorire la richiesta di “scorciatoie”. “Se non vogliamo raggiungere l'effetto di consentire e non impedire una corruzione latente e, dall'atro lato, che si blocchi la macchina, io credo che l'unico sistema sia quello di alleggerire le procedure”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo in apertura dei lavori del cnvegno organizzato per la giornata della trasparenza in corso a Palazzo Lombardia. Sul tema delle risorse che arriveranno dall'Europa con il recovery plan, Fontana ha ricordato che “avremo avremo una duplice necessità: da un lato quella di essere particolarmente attenti per evitare che si possano verificare episodi corruttivi e dall'altro lato dovremo essere molto solleciti perché i tempi che ci detta l'Europa sono tempi rigorosi che, se non riuscissimo a rispettare, potremmo avere come conseguenza quella di perdere i fondi”. “Questo ci dimostra che, se il comportamento della pubblica amministrazione è corretto e in modo semplificato rispetto alla farraginosità di certe procedure del nostro Paese, si riescono ad avere dei risultati migliori. Se l'Europa ha dato questi tempi, vuol dire che in questi tempi si può sicuramente rimanere”, ha concluso Fontana. (Rem)