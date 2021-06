Sudafrica: Johnson & Johnson invierà 2 milioni di dosi di vaccino anti-Covid entro fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia farmaceutica Johnson & Johnson invierà in Sudafrica un totale di 2 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 entro la fine del mese, recuperando l'importo perso a causa della contaminazione avvenuta in uno stabilimento di Baltimora, nello Maryland statunitense. Lo ha annunciato il presidente Cyril Ramaphosa, che ieri sera ha tenuto un discorso alla nazione trasmesso in diretta televisiva. Ramaphosa ha spiegato che in seguito ai fatti di Baltimora il produttore locale di J&J, Aspen Pharmacare, ha dovuto distruggere 2 milioni di dosi del vaccino, in quello che è stato l'ultimo colpo inferto alla campagna di vaccinazione del Sudafrica, già in difficoltà. "Abbiamo ricevuto un'indicazione da Johnson & Johnson che prevede di consegnare circa 2 milioni di vaccini in Sudafrica entro la fine del mese", ha detto Ramaphosa, annunciando inoltre che il Paese - in preda ad una terza ondata di infezioni - alzerà da 2 a 3 il livello di restrizioni per contenere il contagio, come più volte fatto in passato. Le nuove misure includeranno limiti sulla vendita di alcoolici e regole più severe sui raduni di persone in luoghi pubblici. Per il capo dello Stato, ora che i problemi di fornitura di vaccini sono stati risolti, il Sudafrica ha la capacità stimata di vaccinare almeno 150mila persone al giorno e sta pianificando di aumentare questa soglia a 250mila persone il prima possibile. Una quota, ha commentato, che personalmente vorrebbe aumentare fino a 300mila persone vaccinate al giorno, un obiettivo che con le autorità sanitarie "cercheremo di raggiungere". (segue) (Res)